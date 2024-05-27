В семье Светланы Тарабаровой случилось горе

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о горе, которое случилось в ее семье.

В своем Instagram артистка сообщила, что на 71-м году жизни умер ее отец Василий. Артистка написала, что для их семьи это мучительная потеря и им все будет не хватать родного человека.

Причину смерти папы Тарабарова называть не стала, впрочем, в посте она отметила, что надеется, что родному человеку "уже станет легче". Так что, вероятно, отец исполнительницы болел.

"Папа, я люблю тебя. Мы будем любить тебя вечно. Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться. Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий. Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже легче", — написала исполнительница.

Отец Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

В комментариях под постом артистку поддержали подписчики. Они выразили соболезнования семье Светланы Тарабаровой: "Мои соболезнования, очень жаль вечная память", "Искренние соболезнования вам и вашей семье", "Сочувствую вам, держитесь".

Артистка поблагодарила за поддержку и отметила, что для нее это болезненная потеря: "Благодарю всех за поддержку. Очень больно".

Напомним, недавно актер Вячеслав Довженко рассказал, как умерла его мама. Артист в полтора года остался сиротой, а его воспитанием занимался отец.

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