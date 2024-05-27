У родині Світлани Тарабарової сталося горе

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про горе, яке сталося в її родині.

У своєму Instagram артистка повідомила, що на 71-му році життя помер її батько Василь. Артистка написала, що для їхньої родини це болісна втрата і їм всі буде не вистачати рідної людини.

Причину смерті тата Тарабарова називати не стала, утім у дописі вона відмітила, що сподівається, що рідній людині "вже стане легше". Тож, ймовірно, батько виконавиці хворів.

"Тато, я люблю тебе. Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Світла пам'ять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь тобі вже легше", - написала виконавиця.

Батько Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

У коментарях під дописом артистку підтримали підписники. Вони висловили співчуття родині Світлани Тарабарової: "Мої співчуття, дуже шкода вічна пам'ять", "Щирі співчуття вам і вашій родині", "Співчуваю вам, тримайтеся".

Артистка подякувала за підтримку та зазначила, що для неї це болісна втрата: "Дякую всім за підтримку. Дуже боляче".

Нагадаємо, нещодавно актор В'ячеслав Довженко розповів, як померла його мама. Артист у півтора року залишився сиротою, а його вихованням займався батько.

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