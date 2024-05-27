Що радять стилісти для тонкого та рідкого волосся, щоб надати гарного об'єму

Стрижки та зачіски для об'єму на тонке волосся Стрижки для тонкого та рідкого волосся

Якщо у вас рідке, тонке волосся не хвилюйтеся, є різноманітні варіанти стрижок, які вам підійдуть, з якими ви будете мати модний вигляд.

Тонке волосся завжди можна підстригти так, щоб воно було об'ємним, кажуть стилісти. Головне, як вони зазначають, не використовувати тример або філірування ножицями.

Для тонкого та рідкого волосся експерти рекомендують такі варіанти стрижок та укладок для надання їм об'єму та форми.

Стрижки для тонкого та рідкого волосся

Варіанти стрижок "драбинка", шарами або градуйовані стрижки

Чим відрізняються градуйовані стрижки від стрижок "драбинкою"? Градуйовані стрижки створюють плавний перехід між довжинами волосся, як від короткого до довгого, так і від довгого до короткого (якщо дивитися від шиї до маківки). Вона зазвичай виконується в нижніх секціях голови та мають відтяжку волосся до 90 градусів стосовно голови. Дана техніка підходить тонкому негустому волоссю.

Градуювання надає волоссю візуальної густоти, щільності волосин, а також можна варіювати рівень об'єму, тобто підняти його вище, опустити нижче і в цілому, коригувати форму голови.

Стрижка "драбинкою" має на увазі відтяжку волосся вище 90 градусів. Найчастіше виконується у верхній частині голови, надає волоссю текстуру, об'єм, гармонійно доповнюють певні форми стрижок. У стрижці "драбинка", шари ступенів майже не видно, у градуйованій стрижці вони чітко виражені.

Стрижка шарами

Стрижка шарами

Чубчики для тонкого та рідкого волосся

Хоча багато жінок з тонким волоссям не наважуються підстригти чубок, стилісти радять зробити це. Чубчик, підстрижена прямо на лоб, ідеально підійде жінкам, у яких проблеми з тонким волоссям.

Чубчик для тонкого волосся

Боб на коротке, тонке волосся та волосся середньої довжини

Оптимальним варіантом для тонких пасм стане боб на коротке і середнє волосся. Внаслідок поступового подовження волосся до зрізів створюється пишна зачіска, зручна та практична у домашньому догляді.

Боб рекомендується поєднувати з асиметрією, бічним проділом, в такому разі контраст об'ємної та більш гладкої сторони надає динамічності стрижці.

Весела та кокетлива зачіска стала хітом Голлівуду. Крім того, що у вас завжди «підстрижена», така стрижка приховає тонке і втомлене волосся.

Боб на коротке волосся

Стрижка піксі для рідкого короткого волосся

Весела та кокетлива зачіска крім того, що завжди «підстрижена» приховає тонке і втомлене волосся.

Піксі для короткого волосся

Якщо занадто коротка стрижка вас бентежить, можна зупинитися на піксі-боб. Ця зачіска поєднала в собі всі найголовніші плюси двох стрижок, що гарантує модний і красивий об’єм, навіть якщо у вас дуже тонке або рідке волосся.

Піксі боб

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