Європейський Союз планує провести конференцію з Росією - ЗМІ

Для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції до можливої зустрічі в Саудівській Аравії.

Після Саміту миру у Швейцарії Європейський Союз планує провести конференцію з країною-агресоркою Росією. Водночас РФ всіма силами намагається підірвати участь ключових держав.

Про це пише Bloomberg.

Як стало відомо, міністри закордонних справ ЄС планують обговорити, як знайти “рятівний результат” для українського Саміту миру, який пройде 15 та 16 червня у Швейцарії.

“Президент США Джо Байден планує пропустити саміт для збору коштів у Голлівуді, в той час як Китай і Бразилія планують конкуруючу ініціативу. Президент України Володимир Зеленський благає лідерів узяти участь, але Москва активно намагається підірвати участь ключових держав. Нам повідомили, що Бразилія та Індія висувають ідею направити більше молодших чиновників, і, як нам повідомили, з Пекіна може бути присутнім тільки високопоставлений державний службовець”, - йдеться в матеріалі видання.

Для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю Росії.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до президентів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна напередодні саміту миру, який пройде у Швейцарії.

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