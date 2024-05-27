ЗСУ відновили позиції на півночі Харківщині: що відомо

Збройні сили України відновили позиції біля Липців на півночі Харківської області. Ворог продовжує спроби прорватися до населеного пункту, проте безуспішно.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили нещодавно відновили позиції поблизу Липців (на північ від Харкова) на тлі триваючих боїв у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 26 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зауважив, що українські бійці витіснили російських військових з позицій у напрямку Стрілеча — Глибоке, тоді як противник намагається прорватися до Липців, проте Сили оборони не допускають просування ЗС РФ дорогою Глибоке — Липці.

Аналітики зазначили, що бої тривали під Липцями, поблизу Глибокого, Лукʼянців, Нескучного. Натомість декілька російських військкорів називають бої на півночі Харківщини "позиційними".

Нагадаємо, після "успіху" росіян перших днів українським Силам оборони вдалося суттєво загальмувати противника і майже стабілізувати ситуацію на Харківщині. Ключові точки, до яких прямували два наступальні угруповання РФ – село Липці і місто Вовчанськ – досі залишаються під українським контролем.

Військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вказує на те, що війська РФ докладають "титанічні зусилля", щоб втриматись в міській забудові Вовчанська. Їхні позиції розташовані на північних околицях – в районі м'ясокомбінату та старого аеродрому, а також на території декількох прилеглих кварталів вздовж вулиць Терешкової та Новоселівської.

Військово-політичне керівництво України прямо заявляє, що одне з головних завдань Росії – це змусити ЗСУ відтягнути резерви з інших напрямків на Харківщину.

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