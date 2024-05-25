Військовий зробив песимістичний прогноз щодо Харкова

Харків ворогу потрібен. Наразі незрозуміло, на чому побудовані оптимістичні сценарії щодо міста.

Про це пише військовий Сергій Кошман.

"Вони (росіяни – ред.) можуть його оточити, захопити. Можуть розбомбити. Можуть знищити десятками тисяч КАБів та С-300. Можуть застосувати проти Харкова тактичну ядерну зброю, хімічну зброю. Все це може трапитися. Не обов'язково за тиждень. Але що буде за рік, три чи п'ять ніхто не знає і не контролює", – пояснив він.

Звідки беруться оптимістичні сценарії, що все буде добре, Харків точно захищений тощо і на чому вони побудовані йому абсолютно не зрозуміло.

Нагадаємо, 25 травня армія РФ завдала удару по Харкову. Відомо про 6 загиблих, 40 поранених та 16 зниклих безвісти.

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