Европейский Союз планирует провести конференцию с Россией — СМИ

Для ЕС важным является то, как перейти от конференции к возможной встрече в Саудовской Аравии.

После саммита мира в Швейцарии Европейский союз планирует провести конференцию со страной-агрессорской Россией. В то же время, РФ всеми силами пытается подорвать участие ключевых государств.

Об этом пишет Bloomberg.

Как стало известно, министры иностранных дел ЕС планируют обсудить, как найти спасительный результат для украинского Саммита мира, который пройдет 15 и 16 июня в Швейцарии.

"Президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде, в то время как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет лидеров принять участие, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых государств. Нам сообщили, что Бразилия и Индия выдвигают идею направить больше младших чиновников и, как нам сообщили, из Пекина может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий", — говорится в материале издания.

Для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России.

Напомним, что Зеленский обратился к президентам Джо Байдену и Си Цзиньпину в преддверии саммита мира, который пройдет в Швейцарии.

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