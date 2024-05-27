В правительстве дописали дополнительное условие для отсрочки от мобилизации

Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки вывод ВЛК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе. В частности, в перечне необходимых документов появился "вывод врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы)".

Об этом пишет нардеп Игорь Фрис от партии "Слуга народа. По его словам, для I группы все осталось в редакции закона.

То есть, в случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью".

"В приложении 5 Постановления КМ Украины 560, напротив каждого пункта с основаниями на отсрочку есть колонка "Документы, подтверждающие право на отсрочку". Напротив п. 13, в указанной графе, кроме всего прочего, в последнем предложении прописано следующее: "и заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы)". Но в п.13 ст.23 закона Украины о мобилизации ни одного упоминания о любом заключении ЛКК о необходимости осуществления постоянного ухода за лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, вообще речь не идет. Более того, КМУ, без всяких для этого законных оснований, по своему усмотрению, требование о постоянном уходе почему-то прописал исключительно только для лиц с инвалидностью 2 группы, а для 1 группы оставил все в редакции самого закона. Хотя требования п.13 ст.23 в законе прописаны нераздельно одинаково для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп", – написал он.

Напомним, 11 апреля парламент принял закон о мобилизации во втором чтении и в целом. Документ предусматривает новые обязанности военнообязанных и мотивационные нормы, изменения в процессах мобилизации, наказания для уклоняющихся, базовой военной службы, права на отсрочку и т.д.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Документ вступил в силу 18 мая.

Кабинет министров продлил на месяц отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные решениями Министерства экономики, сообщил 7 мая представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Решение предусматривает, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные по постановлению №76, по бронированию военнообязанных и не истекшие по состоянию на 7 мая, автоматически продлеваются на один месяц.

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