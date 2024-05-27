Удар дроном по загоризонтной РЛС в Орске – фото последствий

Беспилотник ГУР 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском городе Орск. Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 км до объекта – установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

Последствия этой атаки зафиксировал спутник Planet Labs, проект "Схемы" (Радио Свобода).

На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было – вероятно, следы пожара в результате попадания БпЛА.

Последствия атаки загоризонтной РЛС в Орске / Фото: Telegram / Схемы

"Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции", - говорится в сообщении.

В соответствии с данными открытых источников, радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М" является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тысяч километров.

Напомним, в ночь на 27 мая россияне пожаловались на атаку дронов на Орловскую область — загорелась топливно-заправочная станция в городе Ливны.

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