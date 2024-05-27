Удар дроном по загоризонтній РЛС у Орську – супутникові фото наслідків

ГУР дроном атакувало радіолокаційну станцію у російському Орську.
Безпілотник ГУР 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському місті Орськ. Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км до обʼєкта – встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.
Наслідки цієї атаки зафіксував супутник Planet Labs, проєкт "Схеми" (Радіо Свобода).
На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було – ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БпЛА.
"Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до даних відкритих джерел, радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів.
Нагадаємо, у ніч проти 27 травня росіяни поскаржились на атаку дронів на Орловську область – загорілась паливно-заправна станція у місті Лівни.
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