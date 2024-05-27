В уряді дописали додаткову умову для відстрочки від мобілізації

Кабмін додав до переліку документів для відстрочки висновок ЛКК щодо потреби в постійному догляді, якого немає в законі. Зокрема, у переліку необхідних документів з'явився "висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи)".

Про це пише нардеп Ігор Фріс від партії "Слуга народу. За його словами, для І групи все залишилося у редакції закону.

Тобто, у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю".

"В додатку 5 Постанови КМ України 560, навпроти кожного пункту з підставами на відстрочку є колонка "Документи, що підтверджують право на відстрочку". Навпроти п. 13, у вказаній графі, крім всього іншого, в останньому реченні прописано наступне: "та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)". Але в п.13 ст.23 закону України про мобілізацію жодного згадування про будь-який висновок ЛКК щодо необхідності здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю 1 і 2 груп, взагалі не йдеться. Більше того, КМУ, без жодних для цього законних підстав, на свій власний розсуд, вимогу щодо постійного догляду чомусь прописав виключно тільки для осіб з інвалідністю 2 групи, а для 1 групи залишив все в редакції самого закону. Хоча вимоги п.13 ст.23 в законі прописані нероздільно однаково для осіб з інвалідністю 1 і 2 груп", — написав він.

Нагадаємо, 11 квітня парламент ухвалив закон про мобілізацію у другому читанні та у цілому. Документ передбачає нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми, зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку тощо.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Документ набув чинності 18 травня.

Кабінет міністрів продовжив на місяць відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які надані рішеннями Міністерства економіки, повідомив 7 травня представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.

Рішення передбачає, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які надані за постановою №76, щодо бронювання військовозобов’язаних і не закінчилися станом на 7 травня, автоматично подовжуються на один місяць.

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