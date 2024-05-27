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Шольц зробив заяву про втрати армії РФ на війні проти України

Шольц зробив заяву про втрати армії РФ на війні проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав щомісячні втрати РФ на фронті / Фото: Associated Press

Олаф Шольц назвав щомісячні втрати росіян на фронті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що окупаційна армія Росії щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів на війні проти України.  

Про це пише видання N-TV.

Шольц підкреслив, що все це – заради "імперіалістичної манії величі" російського диктатора Володимира Путіна.

Німецький канцлер зазначив, що Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх військових у розв’язаній ним загарбницькій війні.

"Є цифра, яка говорить про 24 тисяч загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця", – сказав Олаф Шольц.

Нагадаємо, втрати окупантів в Україні перетнули нову психологічну позначку – близько 502 340 осіб від 24 лютого 2022 року.

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