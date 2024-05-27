Фонд підтримки України на 100 млрд євро: країни НАТО вимагають від Столтенберга деталей – Politico

Країни-члени НАТО вимагають, щоб генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг цього тижня надав більшої ясності щодо свого плану підтримки України на 100 мільярдів євро.

Про це пише Politico.

"За лаштунками навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України останніми тижнями стали більш стриманими щодо цього плану, цікавлячись, звідки і як буде взята така величезна сума грошей – до зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні в липні залишилися лічені тижні", - пише видання.

Східноєвропейський чиновник на умовах анонімності сказав: "План дещо заплутаний".

За його словами, країни очікують, що Столтенберг надасть більше ясності під час празької зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в четвер і п'ятницю.

Чи підтримують цей план Німеччина та Франція – наразі невідомо.

Інший чиновник, також із дружньої до України країни, сказав, що "не здивується", якщо цифру в 100 мільярдів євро врешті-решт буде переглянуто, але передбачив, що союзникам доведеться знайти способи продемонструвати конкретну підтримку Києву.

Два інших чиновника, які були обізнані про дискусію, підтвердили, що переговори тривають, особливо щодо суми грошей і способів їх розподілу.

П’ятий офіційний представник попередив, що поки міністри та Єнс Столтенберг обговорюватимуть деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень прийнято не буде, враховуючи "неформальний" характер зустрічі.

Генсек НАТО побоюється, що фінансування України може припинитися за відсутності обов’язкових зобов’язань.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Києва у квітні заявив про ініціативу створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Початковий план офісу генерального секретаря Альянсу полягав у тому, щоб союзники по НАТО виділили 100 мільярдів євро протягом п’яти років, демонструючи США, що Європа сплачує свою частку у підтримці Києва.

Нагадаємо, генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії.

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