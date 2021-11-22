Застреленную Болдуином оператора Хатчинс провели в последний путь

На церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники.
Застреленную актером Алеком Болдуином на съемочной площадке ленты "Иржа" оператора Галину Хатчинс провели в последний путь.
Как передает издание People, закрытая церемония похорон состоялась в минувшие выходные. На ней присутствовали только самые близкие друзья погибшей и родственники. Так что никакой информации о том, где состоялись похороны и когда, нет.
"Галина была любовью всей моей жизни и ее потеря разрушила мечты нашей семьи", — сказал муж Галины Мэттью Хатчинс.
Он добавил, что они с 9-летним сыном чувствуют "удушающую тишину дома" после того, как Галины не стало. Мэттью выразил надежду, что работа Галины будет вдохновлять режиссеров и авторов по всему миру.
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