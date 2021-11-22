Застрелену Болдвіном операторку Гатчінс провели в останню путь

На церемонії були присутні лише найближчі друзі та родичі.

Застрелену актором Алеком Болдвіном на знімальному майданчику стрічки "Іржа" операторку Галину Гатчінс провели в останню путь.

Як передає видання People,закрита церемонія поховання відбулася минулими вихідними. На ній були присутні лише найближчі друзі загиблої та родичі. Тож жодної інформації про те, де відбувся похорон і коли, нема.

"Галина була коханням усього мого життя і її втрата зруйнувала мрії нашої родини", - сказав чоловік Галини Меттью Гатчінс.

Галина Гатчінс з чоловіком / facebook.com/halyna.hutchins

Він додав, що вони з 9-річним сином відчувають "задушливу тишу вдома" після того, як Галини не стало. Меттью висловив сподівання, що робота Галини надихатиме режисерів та авторів повсьому світу.

Читайте також: