Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку

Известный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Ярослав Бескоровайный получил повестку.

По словам артиста, он уже прошел медкомиссию и ждет приказа. "Косить" от мобилизации он не собирается и готов выполнять свой государственный долг:

"Уже получил повестку, прошел медицинскую комиссию и жду звоночка от военкомата", – подтвердил Бескоровайный, пишет "24 канал".

Ярослав Бескоровайный / Фото: instagram.com/yarko_man

С началом полномасштабной войны актер из Днепра переехал в Бережаны. Он начал активно волонтерить. В частности, он организовал аукцион, на котором знаменитости продавали ценные вещи. Таким образом, Бескоровайный собирал деньги на авто для передовой и карет скорой помощи:

"Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили", — рассказал артист.

Напомним, месяц назад стало известно, что еще один украинский актер, звезда ленты "Село на миллион" Дмитрий Сова вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину от российских оккупантов с оружием в руках.

Читайте также: