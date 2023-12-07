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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку

Ярослав Безкоровайний / Фото: instagram.com/yarko_man

Ярослав Безкоровайний наразі чекає наказу.

Відомий український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Ярослав Безкоровайний отримав повістку.

За словами артиста, він вже пройшов медкомісію і наразі чекає наказу. "Косити" від мобілізації він не збирається і готовий виконувати свій державний обов'язок:

"Вже отримав повістку, пройшов медичну комісію і чекаю дзвіночка від військкомату", - підтвердив Безкоровайний, пише "24 канал".

Ярослав Безкоровайний / © instagram.com/yarko_man
Ярослав Безкоровайний / Фото: instagram.com/yarko_man

З початком повномасштабної війни актор з Дніпра переїхав до Бережан. Він почав активно волонтерити. Зокрема, він організував аукціон, на якому знаменитості продавали цінні речі. Таким чином Безкоровайний збирав гроші на авто для передової та карет швидкої допомоги:

"Десь 26 лютого ми приїхали сюди й зрозуміли, що потрібно робити те, що можемо робити. Перше, що спало на думку – це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі", - розповів артист.

Нагадаємо, місяць тому стало відомо, що ще один український актор, зірка стрічки "Село на мільйон" Дмитро Сова вступив до лав ЗСУ і пішов захищати Україну від російських окупантів зі зброєю у руках.

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Дата публікації
Перегляди
2142
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