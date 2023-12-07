У четвер, 7 грудня, по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога.
Існує ракетна небезпека в усіх областях через активність тактичної авіації РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – закликають у ПС.
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