В Украине подешевели яблоки: какие цены

Причина — низкий спрос.

В Украине в рознице подешевели яблоки.

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Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что в начале июля 2021 года розничные цены на свежее яблоко стандартного качества колебалось от 21 до 25 грн/кг за самые доступные позиции, в то же время годом ранее яблоко в это время продавали по 47-54 грн/кг. То есть годом ранее украинский потребитель платил за свежее яблоко в 2,2 раза дороже.

Причиной падения цен эксперты называют большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод из-за чего спрос на яблоко невысок. Чтобы хоть как-то стимулировать продажи, садоводы вынуждены снижать цену на яблоко, которое и так уже почти в три раза дешевле, например, клубники и дешевле всех остальных видов фруктов.

Напомним, ранее сообщалось, что с опозданием на две недели на украинские рынки в продажу поступили первые партии арбузов ранних сортов.

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