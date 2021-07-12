В Украине дешевеет голубика: какая цена полезных ягод

Старт сезона голубики в этом году задержался на 10-14 дней.
В Украине стартовал сезон голубики. Цены ниже прошлогодних почти на 20%.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
По данным агентства EastFruit, украинские фермеры начали сбор ягоды с опозданием на две недели. Цена колеблется в пределах 250-350 гривен за килограмм. Но по словам фермеров, урожай голубики в этом году прогнозируется достаточно большой. Поэтому цены могут снизиться еще уже на этой неделе.
Напомним, ранее сообщалось, что на рынках Украины продолжает дешеветь малина: сколько стоит полезная ягода.