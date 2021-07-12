Праздник Петра и Павла: обряды и ритуалы

Праздник имел и свой особый песенный цикл.

12 июля в Украине отмечается День апостолов Петра и Павла.

Как пишет Василий Скуратовский в своей книге "Мисяцелик", торжественно его отмечали пастухи. В карпатском регионе владельцы животных организовывали праздничный обход на выгоне. Гуцулы приносили пирожки с сыром (мандрики, персвертаникы), после чего пастухи устраивали различные соревнования, развлечения, танцы. В этот день юным пастушком разрешалось собрать один надой со всех животных и выгодно продать. Вырученные деньги шли на собственные нужды.

Накануне Петра и Павла пастухи и все другие подростки на толоках выкапывали квадратные канавки такой глубины, чтобы можно было спускать в них ноги. Землю сбрасывали рядом на кучку и прикрывали дерном. Середину окопан места, которое правило за стол, застилали скатертью и клали на нее принесенные из дома продукты (преимущественно пирожки с сыром, капустой и другой зеленью), а также безалкогольную наливку. Каждый пытался угостить других вкуснрй едой. Нередко и сами готовили из сметаны и сыра пирожки-мандрики.

Праздник мало и свой особый песенный цикл.

На Поднестровье пастухи ходили по селу, а хозяева одаривали их продуктами и деньгами. На Полесье и Левобережье пастухи или хозяева специально готовили мандрики. Особенно торжественно проводил этот обряд на Херсонщине. Каждая хозяйка собирала масленку, которая осталась после сбивания масла, сливала ее в чашку и делала творог. 3 такого сыра добавив яиц и муки, делали круглые сырники, собственно - мандрики, которые варили в масле или жире.

Кроме того, на Петра и Павла изготавливали из ячного муки нового урожая обрядовый хлеб и несли его в церковь на посвящение. Священник разламывал этот хлеб и причащал, как просфоры, всех присутствующих. Таким образом женщины благодарили Петра, который, мол, ввел этот недолгий пост, ведь на Петра и Павла собственно и завершалась Петровка.

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12 июля чествуют святых Петра и Павла

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