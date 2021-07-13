Пирог с черной смородиной: очень быстрый рецепт

Пирог с черной смородиной: очень быстрый рецепт

Летом в нас постоянно борются два желания. С одной стороны, хочется приготовить что-нибудь особенное, а с другой – не стоять в жару у плиты.

Решить возникшую дилемму позволит быстрый пирог с черной смородиной. Название говорит само за себя. Тесто замешивается буквально за 5 минут, выливается в форму, сверху – ягоды, все это в духовку, и ждем. В результате получается ароматный летний десерт.

Бюджетный набор продуктов, простота исполнения, пушистое тесто, не приторная начинка – все это должно склонить чашу весов выбора рецепта в пользу быстрого пирога с черной смородиной.

Ингредиенты:

300 г черной смородины

1,5 стакана муки

0,75 стакана сахара

1/3 стакана молока

100 г сливочного масла

2 яйца

1 чайная ложка разрыхлителя

сахарная пудра

Приготовление

Сливочное масло растопить и остудить.

Яйца взбить с сахаром до пенообразного состояния, добавить сливочное масло и молоко и хорошо вымешать.

Муку просеять вместе с разрыхлителем, всыпать в яично-молочную смесь и взбивать до однородного состояния.

Приготовленное тесто вылить в смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой форму, разровнять и выложить на него слегка присыпанную мукой и сахарной пудрой смородину.

Выпекать при 200°С около 45 минут.

На заметку

После выпекания поверхность остывшего пирога можно притрусить сахарной пудрой.

В качестве начинки можно использовать вишню, красную смородину, чернику, голубику или ягодный микс.

Зимой для такого пирога используйте замороженные ягоды.

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