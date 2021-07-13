Пирог с черной смородиной: очень быстрый рецепт

Летом в нас постоянно борются два желания. С одной стороны, хочется приготовить что-нибудь особенное, а с другой – не стоять в жару у плиты.
Решить возникшую дилемму позволит быстрый пирог с черной смородиной. Название говорит само за себя. Тесто замешивается буквально за 5 минут, выливается в форму, сверху – ягоды, все это в духовку, и ждем. В результате получается ароматный летний десерт.
Бюджетный набор продуктов, простота исполнения, пушистое тесто, не приторная начинка – все это должно склонить чашу весов выбора рецепта в пользу быстрого пирога с черной смородиной.
Ингредиенты:
- 300 г черной смородины
- 1,5 стакана муки
- 0,75 стакана сахара
- 1/3 стакана молока
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- сахарная пудра
Приготовление
Сливочное масло растопить и остудить.
Яйца взбить с сахаром до пенообразного состояния, добавить сливочное масло и молоко и хорошо вымешать.
Муку просеять вместе с разрыхлителем, всыпать в яично-молочную смесь и взбивать до однородного состояния.
Приготовленное тесто вылить в смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой форму, разровнять и выложить на него слегка присыпанную мукой и сахарной пудрой смородину.
Выпекать при 200°С около 45 минут.
На заметку
После выпекания поверхность остывшего пирога можно притрусить сахарной пудрой.
В качестве начинки можно использовать вишню, красную смородину, чернику, голубику или ягодный микс.
Зимой для такого пирога используйте замороженные ягоды.
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