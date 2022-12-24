Владелец сети «Близенько» не собирается продавать свой бизнес

Бенефициарный владелец сети маркетов «Близенько» Александр Бережанский отреагировал на распространенную одним из интернет-изданий информацию о причастности компании к схемам незаконного бюджетного возмещения НДС.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, опубликованном на ее странице Facebook.

Он предположил, что появление такой публикации по сети магазинов «Близенько», возможно, обусловлено его отказом в предложении продать компанию. Владелец не намерен проводить продажу сети «Близенько», а наоборот планирует ее расширение в Западном регионе Украины.

«Видимо, такое давление на меня и мою команду попытка повлиять на мое решение», — подчеркнул Бережанский.

Напомним, на днях в Бюро экономической безопасности заявили о раскрытии преступной схемы возмещения НДС. Согласно сообщению, у компаний известного львовского бизнесмена правоохранители изъяли более 25 млн грн наличными. Руководство компании отрицает факт об изъятии средств в офисных помещениях сети магазинов «Близенько».

Изданием, которому из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что якобы речь идет об известном бизнесмене, владельце сети магазинов «Близенько» Александре Бережанском, стал ZAXID.NET. Именно он первым обнародовал название сети и имя бизнесмена.

В свою очередь, в сети продуктовых магазинов «Близенько» назвали подобную информацию непроверенной и недостоверной, дискредитирующей сеть в глазах десятков тысяч клиентов, покупателей и контрагентов сети и порождающей мнение о незаконности деятельности компании и ее владельца.

«Предприятие уверяет партнеров и клиентов, что всегда работало и продолжает работать исключительно в правовом поле, согласно требованиям действующего законодательства Украины», — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что на официальном сайте БЭБ Украины отсутствует какая-либо информация, которая дала бы основания утверждать о том, что к уголовному производству по указанному выше факту незаконного возмещения НДС, находящегося в производстве детективов БЭБ Украины, причастны руководство компании сети магазинов «Близенько» или ее владелец. Также подчеркнули, что в случае отказа издания от опровержения недостоверной информации будут вынуждены судиться с судом.

Отметим, что владельцем издания ZAXID.NET является супруга мэра Львова Андрея Садового Екатерина Кит-Садова. ZAXID.NET входит в медиа-холдинг Садовых – "Радиокомпания Люкс". Туда же входят: Телеканал "24", радио Lux FM, "Радио 24", сайт Football24.ua и рекламное агентство "Люкс".

Отметим, что на декабрь 2022 года сеть магазинов «Близенько» является крупнейшим food-ритейлером Львова по количеству торговых точек, а также охватывает ряд магазинов в Ивано-Франковске и Тернополе (общее количество – 141 магазин).

Оператором магазинов под торговой маркой «Близенько» является ЧП «Мережа-сервіс Львів», которое входит в ТОП-10 продовольственных операторов Украины по количеству магазинов и обеспечивает население свежими продуктами питания и качественными товарами первой необходимости. Ежедневно магазины «Близенько» обслуживают более 80 тыс. покупателей.