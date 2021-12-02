- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 5188
Бюджет Украины на 2022 год
Связанные темы
Публикации тега
-
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 8419
Рада приняла госбюджет на 2022 год
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1923
Стало известно, какую сумму составит прогнозируемый бюджет Киева на 2022 год
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 13k
Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса
-
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 670
Рада проведет пленарное и внеочередное заседание: что рассмотрят
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 5341
Рада приняла госбюджет-2022 в первом чтении: основные цифры
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1565
Комитет Рады принял проект бюджета-2022
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1454
Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021: на что пойдут дополнительные 40 миллиардов
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 898
В США удалось избежать шатдауна: Байден подписал временный бюджет
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 28k
Кому и когда повысят пенсии в Украине