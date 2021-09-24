Кому и когда повысят пенсии в Украине

Кому и когда повысят пенсии в Украине

Для почти 9 млн украинских пенсионеров проиндексированы пенсии на 11%.

Правительство увеличивает социальные выплаты и пенсии — за последние полгода было запущено ряд соответствующих программ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 24 сентября.

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В частности Шмыгаль отметил, что для почти 9 млн пенсионеров проиндексированы пенсии на 11%, внедрены ежемесячные доплаты в размере 2 000 грн для военных пенсионеров и увеличены на 2-2,5 тысячи грн пенсии для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Кроме того, проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, а от 1 октября 2021 года будут запущены доплаты в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет.

"Также с октября следующего года доплаты по 300 грн будут получать пенсионеры старше 70 лет. В прошлом году мы ввели доплаты по 500 грн пенсионерам в возрасте от 80 лет. Благодаря инициативе президента такая программа заработала впервые в Украине", — отметил глава правительства. Премьер-министр подчеркнул, что перечисленные шаги являются лишь частью работы правительства по улучшению социального обеспечения украинцев.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. Все о госбюджете-2022 — в материале ТСН.ua.

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