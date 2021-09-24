Кому та коли підвищать пенсії в Україні

Кому та коли підвищать пенсії в Україні

Для майже 9 млн українських пенсіонерів проіндексовано пенсії на 11%.

Уряд збільшує соціальні виплати та пенсії - за останні пів року було запущено низку відповідних програм.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 24 вересня.

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Зокрема Шмигаль зазначив, що для майже 9 млн пенсіонерів проіндексовано пенсії на 11%, впроваджені щомісячні доплати в розмірі 2 тисячі грн для військових пенсіонерів та збільшені на 2-2,5 тисячі грн пенсії для осіб з інвалідністю, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Крім того, проіндексовані пенсії працюючим пенсіонерам, а від 1 жовтня 2021 року будуть запущені доплати в розмірі 400 грн для пенсіонерів старше 75 років.

"Також від жовтня наступного року доплати по 300 грн отримуватимуть пенсіонери старше 70 років. Торік ми запровадили доплати по 500 грн пенсіонерам віком від 80 років. Завдяки ініціативі президента така програма запрацювала вперше в Україні", - зазначив очільник уряду. Прем'єр-міністр підкреслив, що перелічені кроки є лише частиною роботи Уряду з покращення соціального забезпечення українців.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Усе про держбюджет-2022 - у матеріалі ТСН.ua.

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