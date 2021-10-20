Рада приняла госбюджет-2022 в первом чтении: основные цифры

Документ поддержали 264 депутата.

Верховная Рада поддержала выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Согласно Регламенту Рады, после принятия выводов проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Во время презентации документа, председатель бюджетного комитета ВР Юрий Аристов отметил, что во время подготовки к первому чтению Комитет рассмотрел 3 284 предложения депутатов и комитетов. Комитет рекомендует учесть полностью или частично 1501 предложение.

По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет "сбалансированный и реальный к исполнению".

Основные цифры Государственного бюджета-2022:

рост экономики на 3,8%;

инфляция на уровне 6,2%;

курс доллара США — 28,6 грн за доллар.

Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн гривен, а расходы — 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП.

В частности:

медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн;

образовательная сфера — 185,6 млрд грн;

бюджет Пенсионного фонда — 531 млрд грн;

социальная защиту и обеспечение — 320,1 млрд грн;

культура и искусство — 13,5 млрд грн.

В 2022 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

с 1 января — 2 393 грн;

с 1 июля — 2 508 грн;

с 1 декабря — 2 589 грн.

Предлагают минимальную заработную плату в месячном размере:

с 1 января — 6 500 грн;

с 1 октября — 6 700 грн.

Среднемесячная зарплата должна составить 15 258 гривен. Расходы по государственному долгу в следующем году планируются на уровне 574,7 млрд грн.

Напомним:

15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год . Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в ТСН.ua. Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и представляет в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Первое чтение должно состояться до 20 октября, второе чтение — до 20 ноября. В общем до 1 декабря бюджет должен быть принят.

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