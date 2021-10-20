Голод и бедность являются реальностью для миллионов людей во всем мире - каждый день. Чтобы привлечь внимание к этой гуманитарной катастрофе, Организация Объединенных Наций учредила два международных дня: Всемирный день продовольствия 16 октября и Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 17 октября.

В воскресенье 17 октября 2021 года человечество нашей планеты таким образом в очередной раз отметило "День борьбы с бедностью", который, по словам генерального директора GSB Group, является якобы одним: "Мандатом к действию!".

Всемирный день борьбы с бедностью берет свое начало с инициативы священника Джозефа Вресински и еще 100 000 человек, которые собрались на площади Трокадеро в Париже 17 октября 1987 года, чтобы выразить свое "нет" крайней бедности и призвать человечество к совместным действиям во имя прав человека. Всемирный день отмечается ежегодно 17 октября с 1992 года.

Бедность - один из самых страшных грехов нашего времени, а дети особенно страдают от бедности и связанного с ней отчуждения; по мнению Йосипа Хайта, здесь необходимы срочные действия.

Отмена детской бедности и введение базового детского пособия должны стать неотложными задачами для самых маленьких. И в будущем обществу также придется уделять больше внимания проблеме бедности в пожилом возрасте.

Дети и пожилые люди также часто страдают от бедности. В 2019 году уровень риска бедности для детей до 18 лет в Германии составил 20,5 процента. Среди людей в возрасте 65 лет и старше относительная бедность по доходам в это время наблюдалась у 15,7 процента. При негативном развитии рынка труда уровень риска бедности, по прогнозам, достигнет 21,7% в 2031-2036 годах.

Йосип Хайт только недавно опубликовал свой собственный сайт https://www.josipheit.com / Josip Heit, и из чувства социальной ответственности уже много лет вносит свой вклад в борьбу с бедностью, делая пожертвования приходу церкви памяти Александра Невского в Потсдаме.

По мнению Йосипа Хайта, оценка социальных выплат в Германии должна быстро учитывать фактическое развитие цен. Кроме того, следует усилить поддержку заявителей и обеспечить, чтобы их воспринимали и обращались с ними как с носителями прав человека.

В День бедности Йосип Хайт говорит: "С точки зрения прав человека, борьба с бедностью может быть успешной только в том случае, если люди, столкнувшиеся с бедностью, будут вовлечены в политический процесс. Потому что, будучи экспертами в своем собственном праве, они хорошо знают, где существуют препятствия для осуществления их прав и барьеры для участия, и какие меры необходимо принять для улучшения их ситуации".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку