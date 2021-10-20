Рада ухвалила держбюджет-2022 у першому читанні: основні цифри

Документ підтримали 264 депутати.

Верховна Рада підтримала висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Згідно з Регламентом Ради, після ухвалення висновків проєкт закону про державний бюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні.

Під час презентації документу, голова бюджетного комітету ВР Юрій Арістов зазначив, що під час підготовки до першого читання Комітет розглянув 3284 пропозиції депутатів і комітетів. Комітет рекомендує врахувати повністю або частково 1501 пропозицію.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, бюджет "збалансований і реальний до виконання".

Основні цифри Державного Бюджету-2022:

зростання економіки на 3,8%;

інфляція на рівні 6,2%;

курс долара США - 28,6 грн за долар.

Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн гривень, а видатки — 1,4657 трлн грн. Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП.

Зокрема:

медична галузь отримає 197,2 млрд грн;

освітня сфера - 185,6 млрд грн;

бюджет Пенсійного фонду - 531 млрд грн;

соціальний захист і забезпечення - 320,1 млрд грн;

культура та мистецтво - 13,5 млрд грн.

У 2022 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

від 1 січня - 2 393 грн;

від 1 липня - 2 508 грн;

від 1 грудня - 2 589 грн.

Пропонують мінімальну заробітну плату в місячному розмірі:

від 1 січня - 6500 грн;

від 1 жовтня - 6700 грн.

Середньомісячна зарплата має скласти 15 258 гривень. Витрати за державним боргом наступного року плануються на рівні 574,7 млрд грн.

Нагадаємо:

15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік . Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.

. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у ТСН.ua. Згідно з Бюджетним кодексом, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік. Перше читання має відбутися до 20 жовтня, друге читання – до 20 листопада. Загалом до 1 грудня бюджет повинен бути ухвалений.

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