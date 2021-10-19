Комитет Рады принял проект бюджета-2022

Парламент планирует рассмотреть проект бюджета-2022 в первом чтении завтра.
Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять бюджет на 2022 год в первом чтении.
Об этом во вторник, 19 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и принял проект постановления Верховной Рады Украины О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом ", — отметил он.
Парламент планирует рассмотреть проект бюджета-2022 в первом чтении на заседании в среду, 20 октября.
Напомним:
- 15 сентября правительство согласовало проект бюджета на 2022 год. 5,95% ВВП направят на сектор безопасности и обороны Украины. Ключевые приоритеты госбюджета неизменны: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.
- Кабмин Украины заложил в государственный бюджет 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Обещают, что благодаря этому минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 тысяч гривен. кроме того, в 2022 году повысят пенсии, зарплаты учителям и стипендии студентам.