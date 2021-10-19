Комитет Рады принял проект бюджета-2022

Парламент планирует рассмотреть проект бюджета-2022 в первом чтении завтра.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять бюджет на 2022 год в первом чтении.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и принял проект постановления Верховной Рады Украины О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом ", — отметил он.

Парламент планирует рассмотреть проект бюджета-2022 в первом чтении на заседании в среду, 20 октября.

Напомним:

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