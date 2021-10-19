В Харьковской области у мужчины в руках разорвалась граната

В Харьковской области у мужчины в руках разорвалась граната

В результате взрыва мужчина остался без пальцев.

В Балаклее Харьковской области в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Его с травматической ампутацией пальцев и осколочными ранениями доставили в больницу.

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Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

Происшествие произошло вчера, 18 октября вечером. 45-летний мужчина пытался разрядить запал от гранаты. Около 22:16 прогремел взрыв.

В результате взрыва мужчине оторвало фаланги пальцев. Также он получил поверхностные осколочные ранения.

С травмами пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в Одесской области мужчина закрылся в собственном доме с гранатой. Гражданин угрожал поджечь помещение и подорвать боеприпас.

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