В Харьковской области у мужчины в руках разорвалась граната

В результате взрыва мужчина остался без пальцев.
В Балаклее Харьковской области в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Его с травматической ампутацией пальцев и осколочными ранениями доставили в больницу.
Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.
Происшествие произошло вчера, 18 октября вечером. 45-летний мужчина пытался разрядить запал от гранаты. Около 22:16 прогремел взрыв.
В результате взрыва мужчине оторвало фаланги пальцев. Также он получил поверхностные осколочные ранения.
С травмами пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что в Одесской области мужчина закрылся в собственном доме с гранатой. Гражданин угрожал поджечь помещение и подорвать боеприпас.