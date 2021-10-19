У Харківській області у чоловіка в руках розірвалася граната

У Харківській області у чоловіка в руках розірвалася граната

В результаті вибуху чоловік залишився без пальців.

У Балаклеї Харківської області в результаті вибуху гранати постраждав чоловік. Його з травматичною ампутацією пальців та осколковими пораненнями доправили до лікарні.

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Про це йдеться у оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.

Подія сталася учора, 18 жовтня ввечері. 45-річний чоловік намагався розрядити запал від гранати. Близько 22:16 прогримів вибух.

В результаті вибуху йому відірвало фаланги пальців. Також чоловік отримав поверхневі осколкові поранення.

З травмами потерпілого доправили до лікарні. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік закрився у власному будинку з гранатою. Громадянин погрожував підпалити приміщення та підірвати боєприпас.

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