У Харківській області у чоловіка в руках розірвалася граната

В результаті вибуху чоловік залишився без пальців.
У Балаклеї Харківської області в результаті вибуху гранати постраждав чоловік. Його з травматичною ампутацією пальців та осколковими пораненнями доправили до лікарні.
Про це йдеться у оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.
Подія сталася учора, 18 жовтня ввечері. 45-річний чоловік намагався розрядити запал від гранати. Близько 22:16 прогримів вибух.
В результаті вибуху йому відірвало фаланги пальців. Також чоловік отримав поверхневі осколкові поранення.
З травмами потерпілого доправили до лікарні. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, що в Одеській області чоловік закрився у власному будинку з гранатою. Громадянин погрожував підпалити приміщення та підірвати боєприпас.