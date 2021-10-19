Комітет Ради ухвалив проєкт бюджету-2022

Парламент планує розглянути проєкт бюджету-2022 в першому читанні завтра.

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував депутатам прийняти бюджет на 2022 рік у першому читанні.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету в порядку спеціальної процедури розглянув і ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України Про висновки і пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2022 рік і таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту. І за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу і в цілому", - зазначив він.

Парламент планує розглянути проєкт бюджету-2022 в першому читанні на засіданні у середу, 20 жовтня.

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