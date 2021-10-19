Комітет Ради ухвалив проєкт бюджету-2022

Парламент планує розглянути проєкт бюджету-2022 в першому читанні завтра.
Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував депутатам прийняти бюджет на 2022 рік у першому читанні.
Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету в порядку спеціальної процедури розглянув і ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України Про висновки і пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2022 рік і таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту. І за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу і в цілому", - зазначив він.
Парламент планує розглянути проєкт бюджету-2022 в першому читанні на засіданні у середу, 20 жовтня.
Нагадаємо:
- 15 вересня уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік. 5,95% ВВП направлять на сектор безпеки та оборони України. Ключові пріоритети держбюджету незмінні: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки.
- Кабмін України заклав до державного бюджету 193 млрд гривень на медичну галузь. Обіцяють, що завдяки цьому мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. окрім того, у 2022 році підвищать пенсії, зарплати вчителям та стипендії студентам.