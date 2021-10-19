Автомобілістам дали поради, як підготуватися до продажу машини

Яким має бути ваш автомобіль та як треба вести переговори.

Перед продажем автомобіля варто не тільки привести до ладу машину, але й самому підготуватися до переговорів.

Під час цього процесу продавець не хоче, щоб все тривало довго, а покупцю треба переконатися, що все з автівкою добре. Тому на сайті auto.ria дали кілька порад щодо продажу автомобіля, щоб все пройшло спокійно і швидко.

Перш за все, машина має бути чистою, без зайвих предметів у салоні та багажнику, а у продавця має бути достатньо вільного часу та хороший настрій. Краще зустрічатися вдень у сонячну погоду, у просторому та не шумному місці.

Під час спілкування с покупцем треба бути ввічливим, давати відповіді на всі питання та за можливості проявити ініціативу, розказавши про переваги своєї пропозиції.

Варто дозволити оглянути автомобіль, зазирнути під капот та багажник. Однак з обережністю треба ставитися до "експертів", які побачили поради на різних сайтах і можуть відривати гумові ущільнювачі, відгинати пластикові накладки чи здирати тканинну оббивку, щоб перевірити щось, що їм порадили в Мережі.

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Також варто бути обережним з тест-драйвом. Можна не перейматися, якщо покупець сам приїхав за кермом, але якщо перед вами водій-початківець, поспілкуйтесь з ним, дізнайтеся про водійський стаж. У русі автомобіль можна показати самому.

Під час визначення ціни авто орієнтуйтеся на аналогічні пропозиції на ринку та відповідно до його недоліків. Встановіть нижню межу, на яку готові погодитися.

Спершу запитайте, що пропонує покупець. Буває, що він не просить значної знижки, або ж його ціна вища за ваш поріг. Якщо просять скинути занадто багато, відкиньте емоції та пам’ятайте, що у покупця не менша потреба купити авто, ніж у вас продати.

Спробу торгу не треба сприймати агресивно, тому що продавець і покупець перебувають на відкритому ринку й можуть це робити, скільки заманеться. Однак перед вами може бути "перекупникам", який різними способами намагається знизити ціну, щоб це було вигідно тільки для нього.

Один із варіантів фіксації мінімальної ціни та застосування цього, як аргументу в розмові – чи є на ринку аналогічні варіанти за ці ж гроші, які можна купити сьогодні.

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