Як правильно зняти з реєстрації старий автомобіль: поради водіям

Для цього існує декілька кроків.

Автомобілістам розповіли, як правильно зняти з реєстрації стару машину.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, транспортні засоби часом перетворюються у звичайний лом. Так відбувається після серйозних аварій, вони застарівають і не підлягають експлуатації та продажу і займають місце у вашому гаражі. Однак навіть такі автомобілі залишаються зареєстрованими за своїм власником.

В першу чергу, потрібно зняти транспортний засіб з державної реєстрації. Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС, і ця послуга називається "вибракування автомобіля". Послуга для власника транспортного засобу безкоштовна.

Як зробити вибракування автомобіля в МВС :

потрібно заповнити заяву встановленого зразка;

надати документ, що засвідчує особу або нотаріально завірену довіреність;

ідентифікаційний код;

якщо є в наявності - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки.

Що робити, якщо немає свідоцтва про реєстрацію :

- для фізичних осіб: якщо немає номера або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, доведеться писати пояснювальну про те, куди вони могли зникнути;

- для юридичних осіб: знадобиться акт службового розслідування, довіреність, копія рішення власника, наказ на призначення відповідальної особи та акт на вибракування.

Якщо номерні знаки або свідоцтво про реєстрацію транспортного знака були викрадені, то потрібна Постанова органу внутрішніх справ про відкриття або відмову у відкритті кримінального провадження.

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Коли у вибраковуванні можуть відмовити:

якщо пакет необхідних документів відсутній або неповний;

якщо ідентифікаційний номер складових частин авто не відповідає з тими, які вказані в документах;

якщо за результатами перевірки авто за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшук встановлено, що автомобіль перебуває у розшуку або під арештом.

Додамо, що після процедури вибракування транспортного засобу відновити реєстрацію неможливо.

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