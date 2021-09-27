"Наші податки – на захист клімату": у Києві відбувся кліматичний марш (відео)

"Наші податки – на захист клімату": у Києві відбувся кліматичний марш (відео)

Декілька сотень людей закликали владу більше коштів витрачати на подолання кліматичної кризи.

У Києві відбувся кліматичний марш.

Деілька сотень людей закликали владу більше коштів витрачати на подолання кліматичної кризи.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 27 вересня.

З плакатами в руках та скандуючи гасла, учасники маршу пройшлися середмістям Києва - з Михайловської площі до Верховної Ради.

Від влади вони вимагали збільшити фінансування на заходи, що мають скоротити викиди парникових газів, а також скасувати дотації підприємствам вугільної галузі і спрямувати більше коштів на підвищення енергоефективності будинків.

За словами активістів, з кожним роком планета все більше відчуває наслідки кліматичної кризи. Як доказ - цьогорічні повені в Європі і масштабні лісові пожежі, зокрема в Туреччині та Греції.

А в Україні, до слова, у липні цього року знову зафіксували температурний рекорд.

"Киев Сейчас"

На марші за клімат помітили чоловіка, вбраного в сміттєві пакети, повідомляє паблік "Киев Сейчас".

"Ті тенденції, які ми бачимо останні 5 -10 років, що відбувається з погодою, з кліматом, з врожаями, хвилями тепла влітку- все це буде посилюватись, тобто ви можете припустити, що все це продовжуватиме впливати на наше життя, на добробут, на економіку країни, на здоров'я людей", - зазначила експертка ГО "Екодія" Ольга Бойко.

Новини України: "Наші податки – на захист клімату" - у Києві відбувся кліматичний марш

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання