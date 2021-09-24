У шортах посеред снігу: українські полярники підтримали кліматичний марш, що відбудеться в Києві

У шортах посеред снігу: українські полярники підтримали кліматичний марш, що відбудеться в Києві

Марш у столиці запланований на 26 вересня.

У шортах посеред снігу. Так українські полярники зі станції "Академік Вернадський" підтримали кліматичний марш, що відбудеться в Києві.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 24 вересня.

Науковці сфотографувалися в літньому одязі на тлі засніженої Антарктики, щоб показати наслідки змін клімату, які спостерігають під час своїх досліджень. Полярники пояснили, за останні 50 років середня температура в Антарктиді зросла на 3 градуси — приблизно такою є різниця клімату між Україною та Скандинавією. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида "зеленішає", а деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні їм раніше території.

Кліматичний марш, до якого закликали долучитися науковці, стартуватиме цієї неділі, 26 вересня, з Михайлівської площі столиці та фінішує біля Верховної Ради.

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