Топ-3 ретрофото дня

В этот день в мире много чего происходило, но мы выбрали три интересный и довольно необычных снимка, которые не только привлекают внимание, но и вызывают удивление.

5 октября 1986 года

Французский уличный канатоходец Филипп Пети, известный своими зрелищными выступлениями на высоте, идет по канату, который находится на почти 14-метровой высоте над рекой Ниагара. На заднем плане виден водопад Подкова, а ниже - туристический катер Дева тумана.

Фото: Associated Press

5 октября 1988 года

Парень по имени Бонифачо Сантос полирует одну из 2400 пар обуви, принадлежащих Имельде Маркос, жене свергнутого президента Филиппин Фердинанда Маркоса, в музее Малаканского дворца в Маниле. Из-за сырых и затхлых условий хранения обувь требует постоянной чистки, и Сантос признался, что к тому времени, когда он заканчивает полировать каждую пару один раз, пора уже начинать все сначала.

Фото: Associated Press

5 октября 1975 года

Сестра Каролина, римско-католическая монахиня, в солнечный день безупречно катается на снегу на летнем горнолыжном курорте Маунт-Стельвио в итальянских Альпах

Фото: Associated Press

Читайте также: 10 ретро-фото знаменитостей на Венецианском кинофестивале