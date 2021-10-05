Топ-3 ретрофото дня

Цього дня у світі багато що відбувалося, але ми вибрали три цікавий і досить незвичайних знімка, які не лише привертають увагу, але і викликають подив.

5 жовтня 1986 рік

Французький вуличний канатоходець Філіп Петі, відомий своїми видовищними виступами на висоті, йде по канату, який розташований в майже 14-метровій висоті над річкою Ніагара. На задньому плані видно водоспад Підкова, а нижче — туристичний катер Діва туману.

Associated Press

5 жовтня 1988 рік

Хлопець на ім'я Боніфачо Сантос полірує одну з 2400 пар взуття, що належали Імельді Маркос, дружині поваленого президента Філіппін Фердинанда Маркоса, в музеї Малаканского палацу в Манілі. Через сирі і затхлі умови зберігання, взуття вимагає постійної чистки, і Сантос зізнався, що на той час, коли він закінчує полірувати кожну пару один раз, час вже починати все спочатку.

Associated Press

5 жовтня 1975 року

Сестра Кароліна, римсько-католицька черниця, в сонячний день бездоганно катається на снігу на літньому гірськолижному курорті Маунт Стельвіо в італійських Альпах

Associated Press

Читайте також: 10 ретро-фото знаменитостей на Венеціанському кінофестивалі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання