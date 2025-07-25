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- Наука и IT
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Китайцы представили самого дешевого робота-гуманоида: сколько он стоит
Китайская компания Unitree Robotics презентовала гуманоидную работу R1, которая продается по доступной цене.
Китайский стартап Unitree Robotics совершил настоящий прорыв, представив гуманоидного робота R1 по сенсационно низкой цене — от 39 900 юаней (примерно $5900). Это делает R1 одним из самых доступных гуманоидных роботов на мировом рынке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Модель R1 поражает своей легкостью и подвижностью: весит всего 25 кг и имеет 26 подвижных суставов. Робот оснащен передовым многомодальным искусственным интеллектом, позволяющим ему распознавать как голос, так и изображение.
Хотя конкретные функции R1 компания пока держит в секрете, предыдущие модели Unitree — G1 и H1 — уже демонстрировали поразительные возможности. Они умели передвигаться, подниматься по лестнице, сохранять баланс, выполнять простые трюки и взаимодействовать с объектами с помощью роботизированных конечностей. Некоторые версии также поддерживали голосовую коммуникацию, дающую представление о потенциале R1.
Запуск R1 совпадает с проведением крупнейшего в Китае форума по искусственному интеллекту, подчеркивающему амбиции Unitree Robotics. На фоне того, что цены на других гуманоидных роботов стартуют от $16 000 и могут достигать более $90 000, модель R1 меняет правила игры, делая гуманоидную робототехнику более доступной.
Напомним, в Китае провели первый в мире турнир по боксу роботов. Гуманоиды-соперники соревновались в реалистических поединках. Боевые работы Unitree G1 продемонстрировали способность наносить удары кулаками и ногами. При этом сохраняли равновесие, хотя пока ими руководили люди.