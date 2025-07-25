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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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132
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Китайцы представили самого дешевого робота-гуманоида: сколько он стоит

Китайская компания Unitree Robotics презентовала гуманоидную работу R1, которая продается по доступной цене.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Компания Unitree Robotics предлагает человекообразную работу.

Компания Unitree Robotics предлагает человекообразную работу. / © Bloomberg

Китайский стартап Unitree Robotics совершил настоящий прорыв, представив гуманоидного робота R1 по сенсационно низкой цене — от 39 900 юаней (примерно $5900). Это делает R1 одним из самых доступных гуманоидных роботов на мировом рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Модель R1 поражает своей легкостью и подвижностью: весит всего 25 кг и имеет 26 подвижных суставов. Робот оснащен передовым многомодальным искусственным интеллектом, позволяющим ему распознавать как голос, так и изображение.

Хотя конкретные функции R1 компания пока держит в секрете, предыдущие модели Unitree — G1 и H1 — уже демонстрировали поразительные возможности. Они умели передвигаться, подниматься по лестнице, сохранять баланс, выполнять простые трюки и взаимодействовать с объектами с помощью роботизированных конечностей. Некоторые версии также поддерживали голосовую коммуникацию, дающую представление о потенциале R1.

Запуск R1 совпадает с проведением крупнейшего в Китае форума по искусственному интеллекту, подчеркивающему амбиции Unitree Robotics. На фоне того, что цены на других гуманоидных роботов стартуют от $16 000 и могут достигать более $90 000, модель R1 меняет правила игры, делая гуманоидную робототехнику более доступной.

Напомним, в Китае провели первый в мире турнир по боксу роботов. Гуманоиды-соперники соревновались в реалистических поединках. Боевые работы Unitree G1 продемонстрировали способность наносить удары кулаками и ногами. При этом сохраняли равновесие, хотя пока ими руководили люди.

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Дата публикации
Количество просмотров
132
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