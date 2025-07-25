В России обрушилась многоэтажка: что стало причиной

Взрыв / © Pixabay

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В российском городе Саратов в пятницу, 25 июля, произошел масштабный взрыв в многоэтажном жилом доме. Из-за проблем с газоснабжением обрушилась значительная часть здания. Под завалами оказались десятки жителей, среди погибших — ребенок.

Об этом сообщают местные СМИ, передает «Канал 24».

По данным МЧС России, взрыв прогремел в панельной многоэтажке, построенной в 2009 году по улице Блинова. Взрыв газовой смеси разрушил примерно 30 квартир — с первого по десятый этаж. Половина подъезда буквально исчезла: обломки бетона засыпали припаркованные авто и близлежащую дорогу.

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На месте трагедии работают более 20 спасателей, привлечены кинологи и восемь единиц техники. Эвакуацию проводят из-за риска повторного обвала. Пока официально подтверждена гибель шести человек — пятеро взрослых и один ребенок. Пострадавших извлекают из-под обломков — точное количество спасенных неизвестно.

Местные жители, ставшие свидетелями трагедии, публикуют в соцсетях видео момента взрыва и сообщают, что в доме до сих пор продавались квартиры.

Напомним, в ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались взрывы. Регион атаковали неизвестные дроны. В пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, работала ПВО.