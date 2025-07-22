В Китае создали самый дешевый электроскутер в мире: детали

Электроскутер Mifun / © 2krota2.ru

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Китайская компания Mifun, специализирующаяся на электрическом транспорте, вывела на рынок линейку бюджетных электроскутеров без имени, которые уже назвали самыми дешевыми в мире.

Об этом стало известно из объявлений на платформе Alibaba

При оптовых закупках цены начинаются от $140 за единицу при заказе 300 и более штук.

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Самая доступная модель оснащена электромотором мощностью 1 кВт (1,36 л.с.) и способна разгоняться до 45 км/ч. Ее аккумулятор на 20 А∙ч обеспечивает до 70 км пробега, а полная зарядка занимает от 6 до 8 часов. Скутер имеет передние дисковые и задние барабанные тормоза, а также амортизаторы на обоих колесах.

Помимо этой модели, компания предлагает вариацию с другим дизайном за $175 в розницу ($145 оптом), а также электрический мопед с мощностью 400 Вт, который разгоняется до 38 км/ч и преодолевает до 60 км на одном заряде. Его стоимость — $193 в розницу и $163 при оптовом заказе.

Электроскутер Mifun

Напомним, известный американский автомеханик и блогер Скотти Килмер призвал владельцев автомобилей обратить особое внимание на состояние шин, а именно — на изношенность протектора. Эксперт подчеркнул: шины со стертой рифленой поверхностью представляют смертельную опасность, особенно во время дождя.