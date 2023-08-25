Говорим правильно: 10 русизмов, искажающих наш язык

Чтобы лелеять чистоту и правильность своего языка, нужно избавляться от слов «паразитов», в частности русизмов. Такие лексемы попали в украинский язык еще с советских времен и уверенно удерживают позиции. Поэтому не все украинцы могут знать, когда слово является украинским, а какое калькой и его не следует употреблять в той или иной ситуации. Тогда речь будет чистой и правильной и не будет превращаться в суржик. Со списком десяти наиболее употребляемых русизмов можно ознакомиться ниже, чтобы в дальнейшем избегать употребления таких слов.

«Мати рацію» или «бути правим»

«Мати рацію» – это лучший варииант русизма «бути правим». Прав тот, кто говорит о чем-то правильном. А быть правым можно для того, кто находится слева от вас, а вы для него находитесь справа.

«Приймати» или «брати до уваги»

Правильно будет «брати до уваги», а вариант «приймати до уваги» не следует употреблять, если вы хотите говорить правильно на родном языке. Принимать можно лекарство.

«Рахувати» или «вважати»

«Рахувати» – это что-то подсчитывать, «вважати» – значит, иметь собственное мнение по поводу чего-то, поэтому это слово будет правильным.

«Вибачте мені» или «я вибачаюся»

Не следует говорить «я вибачаюсь», поскольку такая конструкция будет означать, что вы сами себя прощаете. В украинском языке правильно будет говорить «вибачте мені».

«Вживати заходів» или «приймати міри»

В переводе с русского «принимать меры» на украинский будет «вживати заходів». А «міра» – это единица какого-нибудь измерения.

«Винятковий» или «виключний»

В украинском языке соответствие русскому слову «исключительный» есть слово «винятковий» — особенный или чрезвычайный. А слово «виключний» означает какое-либо действие или принадлежность исключительных прав какому-нибудь одному человеку.

«Вислів» или «вираз»

«Вираз» – это математический термин, а «вислів» – это часть художественного текста.

«Стосовно» или «відносно»

«Стосовно» – это в соответствии с каким-либо предметом или явлением. Нельзя говорить скалькованно «я имею мнение относительно того, что…», поскольку «относительно» в украинском языке используется как сравнение с чем-то другим.

«Вимовляти» или «висловлювати»

Выражать можно свои чувства и мысли, а произносить - это передавать голосом буквы, слова и словосочетания и т.д.

«Заслуговує» или «вартує»

В украинском языке слово «вартує» имеет значение «охранять». А в русском языке используется слово «достоин», чтобы определить кого-то или что-то заслуживающее внимания. Поэтому правильно говорить, что кто-то или что-то заслуживает уважения или внимания.

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