Фракция ОПЗЖ в Винницком облсовете объявила о самороспуске

Фракция ОПЗЖ в Винницком облсовете объявила о самороспуске

Необходимый для роспуска пакет документов предоставил глава фракции.

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни" самораспустилась в Винницком областном совете.

Об этом сообщил глава облсовета Вячеслав Соколовой.

Необходимый для роспуска пакет документов предоставил глава фракции Вадим Костюк. Это протокол заседания фракции, во время которого было принято решение о роспуске, и соответствующие заявления депутатов-членов фракции (Роман Квитко, Вадим Костюк, Денис Мазуренко, Андрей Рудович, Сергей Ткачук, Александр Царенко, Олег Шевченко).

По словам Соколового, о роспуске фракции ОПЗЖ объявят во время очередной сессии облсовета.

Ранее стало известно, что фракция ОПЗЖ в Херсонском городском совете самораспустилась. Депутаты обнародовали заявление, подписанное руководителем фракции ОПЗЖ в Херсонском горсовете Юрием Стельмашенко и секретарем фракции Алексеем Заболотным.

Напомним, в Харьковской области задержали депутата от фракции ОПЗЖ, который готовился к захвату государственной власти.

А ранее сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.