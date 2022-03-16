Мэра Мелитополя освободили из плена российских оккупантов

С освободившимся мэром уже пообщались президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак.

Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена российских оккупантов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Хорошие новости из Запорожья. Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности. Только что вместе с президентом и руководителем офиса пообщались с ним. Хотелось бы сказать одно: своих мы никогда не бросаем. И уже очень скоро Иван вернется к исполнению своих обязанностей мэра украинского Мелитополя", — заявил Тимошенко.

Напомним, 11 марта в Мелитополе группа российских оккупантов из 10 человек похитила мэра города Ивана Федорова. После этого россияне назначили нового "мэра". Им стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

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