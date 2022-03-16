Мера Мелітополя звільнили з полону російських окупантів

З визволеним мером вже поспілкувалися президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.

Мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону російських окупантів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Гарні новини з Запоріжжя. Тільки що успішно завершилась спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Ваня в безпеці. Тільки що разом з президентом і керівником офісу поспілкувалися з ним. Хотілося б сказати одне: своїх ми ніколи не кидаємо. І вже дуже скоро Іван повернеться до виконання своїх обов’язків мера українського Мелітополя", — заявив Тимошенко.

Нагадаємо, 11 березня у Мелітополі група російських окупантів з 10 осіб викрала мера міста Івана Федорова. Після того росіяни призначили нового "мера". Ним стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

Читайте також: