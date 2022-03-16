Фракція ОПЗЖ у Вінницькій облраді оголосила про саморозпуск

Фракція ОПЗЖ у Вінницькій облраді оголосила про саморозпуск

Необхідний для розпуску пакет документів надав голова фракції.

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" саморозпустилася у Вінницькій обласній раді.

Про це повідомив голова облради Вячеслав Соколовий.

Необхідний для розпуску пакет документів надав голова фракції Вадим Костюк. А це протокол засідання фракції, під час якого було ухвалено рішення про розпуск, та відповідні заяви депутатів-членів фракції (Роман Квітко, Вадим Костюк, Денис Мазуренко, Андрій Рудович, Сергій Ткачук, Олександр Царенко, Олег Шевченко).

За словами Соколового, про розпуск фракції ОПЗЖ оголосять під час чергової сесії облради.

Раніше стало відомо, що фракція ОПЗЖ у Херсонській міській раді саморозпустилася. Депутати оприлюднили заяву, підписану керівником фракції ОПЗЖ в Херсонській міськраді Юрієм Стельмашенком і секретарем фракції Олексієм Заболотним.

Нагадаємо, на Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ, який готувався до захоплення державної влади.

А раніше співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.