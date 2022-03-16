Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Фракція ОПЗЖ у Вінницькій облраді оголосила про саморозпуск

Дата публікації
Перегляди
2877
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фракція ОПЗЖ у Вінницькій облраді оголосила про саморозпуск

Необхідний для розпуску пакет документів надав голова фракції.

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" саморозпустилася у Вінницькій обласній раді. 

Про це повідомив голова облради Вячеслав Соколовий.

Необхідний для розпуску пакет документів надав голова фракції Вадим Костюк. А це протокол засідання фракції, під час якого було ухвалено рішення про розпуск, та відповідні заяви депутатів-членів фракції (Роман Квітко, Вадим Костюк, Денис Мазуренко, Андрій Рудович, Сергій Ткачук, Олександр Царенко, Олег Шевченко).

За словами Соколового, про розпуск фракції ОПЗЖ оголосять під час чергової сесії облради.

©

 Раніше стало відомо, що фракція ОПЗЖ у Херсонській міській раді саморозпустилася. Депутати оприлюднили заяву, підписану керівником фракції ОПЗЖ в Херсонській міськраді Юрієм Стельмашенком і секретарем фракції Олексієм Заболотним.

Нагадаємо, на Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ, який готувався до захоплення державної влади.

А раніше співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.

Наступна публікація