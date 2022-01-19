Порошенко приехал на суд

Экспрезидент в начале выступления упомянул о получении Томоса и ситуации на фронте.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, прибыл в Печерский суд Киева, где произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

Перед своими сторонниками политик обвинил власть в том, что те не нашли подозреваемых, которые заминировали станции метро, школы и т.д. Он убежден, что вместо этого правоохранителей "бросили" на борьбу с ним и его сторонниками.

Порошенко также провел параллели с временами правления Виктора Януковича, когда происходили преследования оппозиции, а протестующим не разрешали проводить митинги.

Экспрезидент после своего выступления отправился в помещение суда, где должно продолжиться заседание, на котором изберут меру пресечения.

Пятый президент Украины фигурирует в производстве сразу по нескольким статьям: финансирование терроризма, государственная измена, создание террористических организаций. По версии следствия, в 2014-2015 годах Петр Порошенко вступил в сговор, в частности, с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, а также министром энергетики Владимиром Демчишином, чтобы организовать поставки угля из временно оккупированных территорий Донбасса.

Пока длится судебное заседание, в ДБР собирают брифинг, где открывают детали дела, объясняют и роль каждого из его фигурантов: "Медведучук — коммуникатор, Порошенко оставляет за собой управленческие и кадровые вопросы и административное влияние".

В деле девять томов. Поэтому защита Порошенко просил время ознакомиться с материалами. К вечеру судья Алексей Соколов ушел в совещательную комнату, но через пять часов из нее так и не вернулся. Решения ждали и в судебном зале, и на улице. Около 23:00 вышел представитель суда и сообщил, что заседание объявляется закрытым.