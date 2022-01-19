Порошенко приїхав на суд

Експрезидент на початку виступу згадав про отримання Томосу і ситуацію на фронті.

Колишній президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у державній зраді, прибув до Печерського суду Києва, де сталися сутички між правоохоронцями і мітингувальниками.

Перед своїми прибічниками політик звинуватив владу в тому, що влада не знайшла підозрюваних, які замінували станції метро, школи тощо. Він переконаний, що натомість правоохоронців "кинули" на боротьби з ним і його прихильниками.

Порошенко також провів паралелі з часами правління Віктора Януковича, коли відбувались переслідування опозиції, а протестувальникам не дозволяли проводити мітинги.

Експрезидент після свого виступу відправився до приміщення суду, де має продовжитися засідання, на якому оберуть запобіжний захід.

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П'ятий президент України фігурує у провадженні одразу за кількома статтями: фінансування тероризму, державна зрада, створення терористичних організацій. За версією слідства, у 2014-2015 роках Петро Порошенко вступив у змову, зокрема, із проросійським політиком Віктором Медведчуком, а також тодішнім міністром енергетики Володимиром Демчишином, щоб організувати постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Поки триває судове засідання, у ДБР збирають брифінг, де відкривають деталі справи, пояснюють і роль кожного із її фігурантів: "Медведучук - комунікатор, Порошенко залишає за собою управлінські і кадрові питання і адмінстративнй влив".

У справі дев'ять томів. Тому захист Порошенка просив час на ознайомлення з матеріалами. Надвечір суддя Олексій Соколов пішов у нарадчу кімнату, але за п'ять годин з неї так і не повернувся. На рішення чекали і в судовій залі, і на вулиці. Близько 23:00 вийшов представник суду і повідомив, що засідання оголошується закритим.