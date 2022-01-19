Сборная Украины объявила состав на Чемпионат Европы по биатлону

Нашу команду представят по семь спортсменов у мужчин и женщин.
Стал известен состав мужской и женской сборных Украины по биатлону на Чемпионат Европы, который состоится с 26-го по 30 января в немецком Арбере.
На предстоящие соревнования "сине-желтые" поедут в составе 14 биатлонистов - по 7 у мужчин и женщин.
Состав мужской сборной: Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Андрей Орлык, Сергей Телень, Тарас Лесюк.
Состав женской сборной: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Вита Семеренко, Валерия Дмитренко.
Еще одна биатлонистка будет дозаявлена на континентальное первенство после завершения олимпийского отбора в женской сборной Украины.
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